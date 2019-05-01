Владимир Быстров: Наверняка Клопп заставит «Барселону» делать то, что она не любит - обороняться Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

— В этом матче результат будет решать атака команд. У «Барселоны» есть Месси, а «Ливерпуль» привык к сложностям, у них есть Мане и Салах, так что наверняка Клопп заставит каталонцев делать то, что они делать не любят — обороняться, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.