Владимир Быстров: Наверняка Клопп заставит «Барселону» делать то, что она не любит - обороняться - Советский спорт
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01 мая 2019 21:50Футбол

Владимир Быстров: Наверняка Клопп заставит «Барселону» делать то, что она не любит - обороняться

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

— В этом матче результат будет решать атака команд. У «Барселоны» есть Месси, а «Ливерпуль» привык к сложностям, у них есть Мане и Салах, так что наверняка Клопп заставит каталонцев делать то, что они делать не любят — обороняться, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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