Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном» Футболисты «Монако» сыграли вничью с «Ренном» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля дубль отличился Адриен Юну (3-я и 9-я минуты), у гостей два мяча на свой счет записал Радамель Фалькао (69, 75).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.

После этой игры «Ренн» набрав 44 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, «Монако» (33) расположился на 16-й строчке.

В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Сент-Этьена», а «Ренн» в гостях встретится «Тулузой».