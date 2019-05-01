Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в Лиге чемпионов (видео)

Мяч Суареса стал 500-м для «Барселоны» за время выступлений в Лиге чемпионов. Больше в этом турнире забил только «Реал» (551).
Напомним, что Суарес в 2014 году перешел в «Барселону» как раз из «Ливерпуля». В Лиге чемпионов уругваец отличился 21-й раз.
Интересно, что в нынешнем сезоне это первый гол Луиса в главном еврокубке. Он не забивал на протяжении восьми матчей, нанеся 35 ударов. При этом отметился пятью голевыми передачами.
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