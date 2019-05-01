Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть - Советский спорт
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01 мая 2019 22:58Футбол

Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления бывшему партнеру по «Реалу», а ныне голкиперу «Порту» Икеру Касильясу.

«Много тебе сил, Икер Касильяс. Надеюсь, ты поправишься и скоро снова сможешь играть. Ты - пример для подражания», — написал Черышев в своем Twitter.

Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.

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