Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть

«Много тебе сил, Икер Касильяс. Надеюсь, ты поправишься и скоро снова сможешь играть. Ты - пример для подражания», — написал Черышев в своем Twitter.
Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.
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