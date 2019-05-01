Суарес не мог забить в Лиге чемпионов 838 минут

Открыв счет на 26-й минуте полуфинала против «Ливерпуля», уругваец отличился в Лиге чемпионов впервые с 4 апреля 2018 года, когда оформил «Барселоне» разгромную победу в четвертьфинале над «Ромой» (4:1).
С тех пор Суарес не мог забить в 9 матчах кряду (1 - в прошлом сезоне, 8 - в нынешнем). Его безголевая серия составила 838 минут.
Впрочем, для Луиса это не антирекорд. До гола в ворота «Ромы» он «молчал» в Лиге чемпионов на протяжении 10 матчей.
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