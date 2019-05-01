Икер Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь - Советский спорт
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01 мая 2019 23:13Футбол

Икер Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии.

«Здесь все под контролем. Сильно испугался, но обошлось без потерь. Большое спасибо всем за сообщения и любовь», — написал Касильяс в своем Twitter.

Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.

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