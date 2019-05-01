Марселино: В полуфинале Лиги Европы нам будет предельно тяжело, но надеюсь и «Арсеналу» тоже Главный тренер «Валенсии» Марселино поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги Европы против «Арсенала».

- В оценке соперника мы отталкиваемся от матча «Арсенала» против «Наполи». Не надо заблуждаться - нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но надеюсь и «Арсеналу» тоже.

Я ожидаю очень сложного матча с командой, у которой большая глубина состава, сильные и быстрые футболисты, быстро переходящие от обороны к атаке и наоборот. Надо избежать потерь мяча на своей половине поля, - приводит слова Марселино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в четверг, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22:00 по московскому времени.