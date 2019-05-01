Дани Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут

- В последних матчах «Арсенал» был далек от своего идеала, но то было в чемпионате и не имеет отношения к еврокубкам. Это разные турниры, и сейчас дела в национальном первенстве значения не имеют.
Надо помнить, что борьба будет идти 180 минут. Хотел бы я, чтобы все решилось уже завтра, но так не будет. Дома «Арсенал» навязывает соперникам свой футбол, так что нас ждет тяжелая игра. Такая, как была у нас в матче с «Атлетико», пусть мадридцы и исповедуют иную философию, - приводит слова Парехо официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в четверг, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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