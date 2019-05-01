Лоран Косьельни: Мы хотим биться за победу в каждом матче

- Это был тяжелый отрезок. В последние две недели мы добились хороших результатов с «Наполи» (1:0 в Лиге Европы) и «Уотфордом» (1:0), но после домашнего поражения от «Пэлэс» потеряли уверенность. Мы должны бороться и давать больше команде. Мы чувствуем, что уверенность возвращается, и играем свободнее.
Мы хотим биться за победу в каждом матче. Возможно, сейчас все немного устали, но мы на финишной прямой и хотели бы завершить сезон сильно, - приводит слова Косьельни официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в четверг, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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