Маурицио Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – о предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

- С «Наполи» я выиграл в ней восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов.

В английскую топ-четверку попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в финале нас ждал «Манчестер Сити». Это как Лига чемпионов!

Я уважаю «Айнтрахт». Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол. Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую «Славию», только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени.