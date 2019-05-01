Маурицио Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно

- С «Наполи» я выиграл в ней восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов.
В английскую топ-четверку попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в финале нас ждал «Манчестер Сити». Это как Лига чемпионов!
Я уважаю «Айнтрахт». Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол. Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую «Славию», только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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