Месси забил «Ливерпулю» свой 600-й гол за «Барселону» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 23:50ФутболБезъязычный Алексей

Месси забил «Ливерпулю» свой 600-й гол за «Барселону» (видео)

Оформив дубль в полуфинале Лиги чемпионов, Лионель Месси отметил персональный бомбардирский юбилей.

На 75-минуте аргентинец сделал счет 1:0, а на 82-й реализовал штрафной. Для аргентинца второй мяч в ворота «Ливерпуля» стал 600-м за время выступлений за «Барселону».

В Лиге чемпионов Месси отличился 112 раз. Больше голов в главном еврокубке (126) - только у Криштиану Роналду, который, напомним, недавно тоже забил свой 600-й гол на клубном уровне.

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
01/05 09:15Футбол
Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
01/05 10:07Футбол
Шашлык - с Месси и Овечкиным! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
02/05 00:11Футбол
«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и теперь у него 600 голов за клуб!Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
30/04 18:00Футбол
От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеровВ связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
30/04 20:00Футбол
«Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1. Голландская сенсация продолжается. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
00:29 Футбол Маурицио Сарри: У Кэйхилла проблемы с ахилловым сухожилием, с «Айнтрахтом» он не сыграет
00:25 Футбол Сесар Аспиликуэта: В Лиге Европы много сильных команд, и завоевание трофея - наш приоритет
00:00 Футбол Месси забил всем шести английским клубам, с которыми встречался в Лиге чемпионов
23:50 Футбол Месси забил «Ливерпулю» свой 600-й гол за «Барселону» (видео)
23:47 Футбол Маурицио Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно
23:39 Футбол Лоран Косьельни: Мы хотим биться за победу в каждом матче
23:30 Футбол Дани Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут
23:22 Футбол Марселино: В полуфинале Лиги Европы нам будет предельно тяжело, но надеюсь и «Арсеналу» тоже
23:13 Футбол Икер Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь
23:11 Футбол Суарес не мог забить в Лиге чемпионов 838 минут
22:58 Футбол Денис Черышев - Касильясу: Надеюсь, ты скоро поправишься и вновь сможешь играть
22:45 Хоккей О'Делл подписал однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом»
22:43 Футбол Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в Лиге чемпионов (видео)
22:40 Хоккей Андрей Юртаев: Первое впечатление от суперзвездной сборной России – бесформенное нечто
22:32 Хоккей Борис Михайлов: Видно, что некоторые лидеры сборной России не выжимают из себя все 100 процентов
22:22 Баскетбол «Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
22:12 Футбол Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»
21:50 Футбол Владимир Быстров: Наверняка Клопп заставит «Барселону» делать то, что она не любит - обороняться
21:50 Футбол Месси против Салаха. «Барселона» - «Ливерпуль». Онлайн
21:41 Футбол Юрген Клопп: Фирмино хотел играть, но я не уверен, что он способен отыграть весь матч
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика