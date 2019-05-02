Месси забил всем шести английским клубам, с которыми встречался в Лиге чемпионов Сделав дубль в полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», Лионель Месси довел число своих голов в ворота клубов АПЛ до 26.

«Ливерпуль» стал шестым английским клубом, пропустившим от Месси. До этого «красные» продержались против Лео два матча в 1/8 финала ЛЧ-2006/07. Но теперь и эта крепость пала.

Остальные пять представителей АПЛ, которые попадались на пути лидеру «Барсы», получали от него голы. Вот как распределились 26 мячей Месси англичанам: 9 – «Арсеналу», 6 – «Ман Сити», 4 – «МЮ», 3 – «Челси», по 2 – «Ливерпулю» и «Тоттенхэму».