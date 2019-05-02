Маурицио Сарри: У Кэйхилла проблемы с ахилловым сухожилием, с «Айнтрахтом» он не сыграет

- Кэйхилл не сыграет. У него проблемы с ахилловым сухожилием. На данный момент он вне игры. Надеюсь, он вернется в строй через неделю. У нас есть определенные проблемы с центром обороны.
На тренировке мы пробовали Аспиликуэту как центрального защитника на случай, если ему придется закрывать эту зону. Это нормальная ситуация, такое случается. Мы провели много матчей и прежде травмы нас избегали, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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