Маурицио Сарри: У Кэйхилла проблемы с ахилловым сухожилием, с «Айнтрахтом» он не сыграет Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что защитник Гари Кэйхилл не сыграет в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» их-за травмы.

- Кэйхилл не сыграет. У него проблемы с ахилловым сухожилием. На данный момент он вне игры. Надеюсь, он вернется в строй через неделю. У нас есть определенные проблемы с центром обороны.

На тренировке мы пробовали Аспиликуэту как центрального защитника на случай, если ему придется закрывать эту зону. Это нормальная ситуация, такое случается. Мы провели много матчей и прежде травмы нас избегали, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени.