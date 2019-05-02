Юрген Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...

- Футбол бывает и таким. Ты получаешь не оценки, а очень жестокий результат. В нашем виде спорта все решают голы. Мы сыграли очень хорошо, ребята выдали отличный матч. Против такого соперника, каким является «Барселона», нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, но результат... Мы должны принять его, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле (Англия).
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