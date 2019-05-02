«Ливерпуль» потерпел первое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2014 года

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонской команды.
Последний раз «Ливерпуль» крупно проигрывал в 22 октября 2017 года в выездном матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:4).
А вот последнее крупное поражение в Лиге чемпионов английская команда потерпела 22 октября 2014 года, когда на групповом этапе турнира уступила в домашнем матче мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.
Добавим, что ответная полуфинальная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
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