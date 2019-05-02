Юрген Клопп: Даже не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть еще лучше

- По правде говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше. Мяч попадает в перекладину, отскакивает к Месси, и тот легко забивает гол. Затем этот блестящий штрафной, такие удары попросту не берутся. Но я считаю, что мы здорово отреагировали на произошедшее. Команда отчаянно оборонялась при контратаках, доказав, что у нее большое сердце. И это мне по душе, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле (Англия).
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