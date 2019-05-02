Эрнесто Вальверде: Мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас - Советский спорт
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02 мая 2019 01:18Футбол

Эрнесто Вальверде: Мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

- Отличный результат против очень сильного соперника. Все мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас. Это наш капитан, игрок, который диктует ход матча, задает ему темп. И сегодня он снова помог нам победить. Лео снова доказал, что является непререкаемым лидером этой команды, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.

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