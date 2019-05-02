Эрнесто Вальверде: Мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас

- Отличный результат против очень сильного соперника. Все мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас. Это наш капитан, игрок, который диктует ход матча, задает ему темп. И сегодня он снова помог нам победить. Лео снова доказал, что является непререкаемым лидером этой команды, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
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