Артуро Видаль: Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

- Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов. Я всегда думаю, что выйду на поле с первых минут. Сегодня просто старался по максимуму воспользоваться своим шансом.

Месси - выдающийся мастер. Просто удивительно, что он вытворяет на поле. Сегодня был самый главный матч в году. Я просто старался наслаждаться моментом, - приводит слова Видаля официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.