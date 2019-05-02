Артуро Видаль: Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов

- Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов. Я всегда думаю, что выйду на поле с первых минут. Сегодня просто старался по максимуму воспользоваться своим шансом.
Месси - выдающийся мастер. Просто удивительно, что он вытворяет на поле. Сегодня был самый главный матч в году. Я просто старался наслаждаться моментом, - приводит слова Видаля официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
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