Лионель Месси: Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля» - Советский спорт
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02 мая 2019 01:46Футбол

Лионель Месси: Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями после победы в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

- Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был забивать. Тогда на «Энфилде» было бы попроще. Но и 3:0 - блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля». Конечно, «Барса» не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу, - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.

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