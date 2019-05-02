Лионель Месси: Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля»

- Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был забивать. Тогда на «Энфилде» было бы попроще. Но и 3:0 - блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля». Конечно, «Барса» не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу, - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
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