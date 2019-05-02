Юрген Клопп: Мы провели суперигру, но в футболе все решают голы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу».
«Таков футбол, – приводит BBC слова немца. – Все дело в забитых мячах. Они забили три, а мы – ни одного.
Мы сыграли очень хорошо, ребята провели суперигру. Но «Барселоне» нужно не так много моментов.
Я доволен игрой и недоволен результатом. Это футбол. Это тяжелое поражение, но нам нужно принять его».
Напомним, на 26-й минуте счет в матче открыл уругваец Луис Суарес, а во втором тайме дубль сделал аргентинец Лионель Месси.
Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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