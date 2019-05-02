Жорди Альба: Месси уникален во всех гранях футбола - Советский спорт
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02 мая 2019 07:39ФутболЛипкин Антон

Жорди Альба: Месси уникален во всех гранях футбола

Аргентинец сделал дубль в ворота «Ливерпуля» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Кам Ноу».

«Каждый в команде знает свою роль, – приводит слова 30-летнего испанца официальный сайт УЕФА. – Месси кроме голов и передач ведет игру. Он невероятен и уникален. Нет такого другого игрока.

Лео уникален во всех гранях футбола. И если он при этом еще и защищается, всем остальным приходится отходить в оборону тоже».

Напомним, 31-летний аргентинец Лионель Месси оформил дубль во втором тайме, а первый гол в матче забил аргентинец Луис Суарес.

Ответная игра пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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