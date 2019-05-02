«Урал» и «Тамбов» интересуются Дюпиным - Советский спорт
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02 мая 2019 07:48ФутболЛипкин Антон

«Урал» и «Тамбов» интересуются Дюпиным

Голкипер «Анжи» покинет клуб в межсезонье.

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин может в следующем сезоне продолжить карьеру в другом клубе премьер-лиги, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

У 31-летнего российского вратаря есть предложения от двух клубов, одним из которых является «Урал». Кроме того, на Дюпина претендует «Тамбов», лидирующий в ФНЛ. Уже 4 мая команда может впервые в своей истории оформить выход в премьер-лигу.

Отметим, что Дюпин играл под руководством нынешнего главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна в «СКА-Хабаровске».

В нынешнем сезоне Дюпин провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России (пять из них – «на ноль») и пропустил 45 голов.

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