«Урал» и «Тамбов» интересуются Дюпиным Голкипер «Анжи» покинет клуб в межсезонье.

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин может в следующем сезоне продолжить карьеру в другом клубе премьер-лиги, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

У 31-летнего российского вратаря есть предложения от двух клубов, одним из которых является «Урал». Кроме того, на Дюпина претендует «Тамбов», лидирующий в ФНЛ. Уже 4 мая команда может впервые в своей истории оформить выход в премьер-лигу.

Отметим, что Дюпин играл под руководством нынешнего главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна в «СКА-Хабаровске».

В нынешнем сезоне Дюпин провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России (пять из них – «на ноль») и пропустил 45 голов.