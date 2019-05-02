Виргил ван Дейк: Когда «Ливерпуль» атаковал, Месси отдыхал где-то в углу поля Аргентинец сделал дубль в ворота «Ливерпуля» и принес «Барселоне» крупную победу.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу» высказался о форварде соперника Лионеле Месси.

«Мы можем гордиться собой, – приводит AD.nl слова 27-летнего голландца. – Мы играли с одним из лучших клубов мира, и это происходит во время борьбы с «Манчестер Сити». Мы по-прежнему остаемся в гонке в обоих турнирах. Думаю, многие команды хотели бы оказаться на нашем месте.

Очевидно, что Месси – фантастический игрок. Сложность в том, что, когда мы атаковали, он отдыхал где-то в углу поля. И необходимо было не терять организацию в защите. Мы понимали, что нам нельзя слишком рисковать на левом фланге. И как только мы теряли мяч, они сразу искали Месси, чтобы создать нам трудности.

Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он умеет добавлять, что необходимо, чтобы приносить команде победу в таких крупных турнирах».

Напомним, в первом тайме «Ливерпуль» пропустил от уругвайца Луиса Суареса, а после перерыва Месси оформил дубль.

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».