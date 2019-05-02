Марио Балотелли: Ради любви к футболу, больше не сравнивайте Месси с №7 из «Ювентуса» - Советский спорт
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02 мая 2019 10:59ФутболЛипкин Антон

Марио Балотелли: Ради любви к футболу, больше не сравнивайте Месси с №7 из «Ювентуса»

Итальянец восхищен игрой форварда «Барселоны» в матче с «Ливерпулем».

Форвард «Марселя» Марио Балотелли во время просмотра первого матча ½ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0), который состоялся на стадионе «Камп Ноу», попросил не сравнивать форварда каталонцев Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«Месси – феномен. Ради любви к футболу, пожалуйста, больше не сравнивайте его с №7 из «Ювентуса», – написал 28-летний итальянец в инстаграме.

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Напомним, 31-летний Месси забил «Ливерпулю» два гола во втором тайме. Второй из них стал для аргентинца 600-м за «Барселону».

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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