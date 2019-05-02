Юрген Клопп: Ничего не поделаешь с таким штрафным Месси Аргентинец сделал дубль в ворота «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу» высказался об игре форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Месси? Его не остановить, – приводит Marca слова немца. – Нельзя ничего поделать с таким штрафным.

Возможно, первый гол, когда он сделал счет 2:0, нельзя назвать лучшим в его исполнении. Но он показал, что знает, как оказаться в нужном месте. Я его большой поклонник, и мы хорошо защищались против него.

Очень сложно играть с «Барселоной», и, если посмотреть на результат, мистер (Эрнесто) Вальверде сделал все правильно, а я – наоборот.

Думаю, это была наша лучшая игра в гостях в Лиге чемпионов не только в этом году, но и с учетом прошлого сезона. Я полностью доволен тем, что мы так сыграли с таким соперником. Проиграть в гостях – это нормально, не нормально то, что мы не забили. Я сказал игрокам, что горжусь ими, и мне очень понравилась их игра.

Нам пока не нужно думать об ответном матче. Теперь мы играем с «Ньюкаслом». Все мысли только об этой игре. Поедем в отель, хорошо поспим, проснемся утром и полетим домой, чтобы готовиться к «Ньюкаслу».

Напомним, первый гол в ворота «Ливерпуля» забил бывший форвард команды Луис Суарес, а после перерыва Месси оформил дубль.

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд», а перед этим 4 мая «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в предпоследнем туре премьер-лиги.