Катарские владельцы могут продать «ПСЖ» - Советский спорт
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02 мая 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»

В Катаре недовольны отношением к себе во Франции.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, который является владельцем «Пари Сен-Жермен», рассматривает возможность сокращения финансирования клуба и даже его продажу после чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Le Parisien.

Владельцы клуба недовольны тем, что находятся под постоянной критикой во Франции, где местные футбольные власти не относятся к ним с должной признательностью. Другие источники сообщают, что катарских владельцев не устраивают высокие налоги, которые им приходится платить во Франции: с 2011 года, времени прихода в «ПСЖ», владельцы клуба выплатили в бюджет один миллиард евро.

Наконец, еще одной причиной возможной продажи называются слабые результаты «ПСЖ» в Лиге чемпионов, в которой команда вылетает на стадии 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

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