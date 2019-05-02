Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Фарфан одержал победу в голосовании болельщиков: за перуанца отдали голоса 9241 человек (72,4%).
В апреле 34-летний Фарфан забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В матчах с «Ростовом» (2:1) и «Енисеем» (2:1) голы Фарфана были победными.
Второе место у полузащитника Антона Миранчука — 1855 голосов (14,5%). Третье — у полузащитника Алексея Миранчука — 1072 голоса (8,4%).
Всего в голосовании приняли участие 12 750 человек.
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