Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и Каррера Преданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.

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