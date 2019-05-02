Месси, Суарес и Коутиньо вошли в символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов - Советский спорт
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02 мая 2019 15:43ФутболСпирин Дмитрий

Месси, Суарес и Коутиньо вошли в символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам двух первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.

Состав символической команды команды выглядит следующим образом: тер Штеген («Барселона») — Пике, Альба, Роберто (все — «Барселона»), Блинд, де Лигт (оба — «Аякс») — Коутинью («Барселона»), ван де Бек, Зиеш (оба — «Аякс») — Месси, Суарес («Барселона»).

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