Катар может сократить финансирование «ПСЖ» - Советский спорт
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02 мая 2019 17:21ФутболСпирин Дмитрий

Катар может сократить финансирование «ПСЖ»

Правительство Катара недовольно деятельностью и имиджем «ПСЖ».

По информации Le Parisien, в Катаре, который владеет парижским клубом через фонд Qatar Sports Investments, рассматривают вариант с сокращением финансирования «ПСЖ».

Руководители недовольны безуспешной игрой «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания, а также имиджем, который сложился вокруг клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

Катарцы рассчитывали, что «ПСЖ» получит признание благодаря их тратам и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.

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