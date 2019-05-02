Агент Касильяса: Икеру очень повезло, врачи сработали профессионально - Советский спорт
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02 мая 2019 17:43ФутболСпирин Дмитрий

Агент Касильяса: Икеру очень повезло, врачи сработали профессионально

Карлос Кутропиа, агент голкипера «Порту» Икера Касильяса, рассказал об инциденте с инфарктом футболиста, который случился на тренировке.

«Посреди тренировки Икер почувствовал боль. У него была боль в груди, болели руки, лицо. Врачи «Порту» сработали очень профессионально, его доставили в больницу, там поставили катетер, сделали операцию.

Икер уже начал восстанавливаться. После обеда он уже шутил, это был обычный Икер.

Я даже и представить не мог, что у него инфаркт. Только когда это стало понятно, уже потом. У него вообще не было никаких симптомов, это очень необычно для спортсмена, это стало сюрпризом для всех.

Ему очень повезло. Будь он в этот момент дома, последствия могли бы быть ужасными.

Касильясу не нужно торопиться. Возможно, он наберет форму и продолжит нас радовать. Ему не требуется особое лечение, просто нужен контроль. Это самая большая победа в его жизни, он ее спас», – сказал Кутропиа.

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