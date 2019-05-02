Хави: С нетерпением жду возможности посмотреть, что ждет меня как тренера Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес принял решение завершить карьеру игрока.

Нынешний сезон станет для 39-летнего футболиста последним. Об этом сообщает AS со ссылкой на письмо, полученное из Катара. Испанец не собирается уходить из футбола и планирует стать тренером.

«Это мой последний сезон в качестве игрока. Но я с нетерпением жду возможности посмотреть, что ждет меня как тренера. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и Ла Масии.

Футбол — отличный инструмент для объединения людей и изменения жизни к лучшему. В течение следующих четырех недель я завершу карьеру игрока, которая длилась 21 год.

То, чего я достиг за последние два десятилетия, было привилегией, и поэтому я считаю своим долгом проявить инициативу передать этот опыт. Надеюсь, продолжить эту программу и великолепный проект, Катар-2022», — сказал Хави.