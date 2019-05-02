Касильясу будет трудно продолжить карьеру после сердечного приступа Голкиперу «Порту» Икеру Касильясу будет трудно вернуться на футбольное поле и продолжить карьеру после сердечного приступа.

Как сообщает испанская Marca со ссылкой на источник в «Порту», в португальском клубе предполагают, что вратарь не сможет больше играть, что карьера 37-летнего голкипера подошла к концу. Несмотря на то, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, руководство команды считает, что Касильясу будет лучше вернуться к своей нормальной жизни.

Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой. Позже он перенес операцию.