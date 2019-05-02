Мбаппе, Неймар и Ди Мария номинированы на приз лучшему игроку чемпионата Франции

В число номинантов на награду попали Хатем Бен Арфа («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ») и Николя Пепе («Лилль»).
Добавим, что на награду лучшему тренеру чемпионата претендуют Кристоф Гальтье («Лиль»), Бруно Генезио («Лион»), Давид Гийон («Реймс»), Тьерри Лорей («Страсбур») и Томас Тухель («ПСЖ»).
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