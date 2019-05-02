Маран продлил контракт с «Кальяри»

2 мая специалист продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Новый договор с 55-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года.
Роландо Маран работает с «Кальяри» с июня 2018 года. В текущем сезоне красно-синие занимают 11-е место в итальянской Серии А. В 34-х матчах команда набрала 40 очков.
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