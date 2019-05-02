«Манчестер Юнайтед» намерен летом приобрести Фелиша и Фернандеша - Советский спорт
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02 мая 2019 19:27Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен летом приобрести Фелиша и Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» усилил попытки подписать нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша и хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает Evening Standard, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер хочет летом полностью перестроить команду и намерен подписать в ближайшее трансферное окно порядка пяти футболистов. Фелиш и Фернандеш – являются главными целями норвежца.

По информации издания, руководство английского клуба готово потратить на приобретение обоих футболистов 175 миллионов евро.

Отмечается, что главной проблемой для перехода португальцев может стать до сих пор не гарантированное участие «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, которое готовы предложить «Ювентус», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал», также претендующие на обоих футболистов.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» готово выплатить за 19-летнего Фелиша 120 миллионов евро отступных. «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал» также готовы предложить за переход форварда свыше 100 миллионов евро.

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