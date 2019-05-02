Жозе Моуринью: «Ливерпуль» заслуживал гораздо большего, чем поражение со счетом 0:3 Португальский специалист Жозе Моуринью оценил игру «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

- «Ливерпуль» был настроен позитивно на эту встречу, несмотря на отсутствие Роберто Фермино. Игроки были смелыми, они сделали то, что могли далеко не все команды за последние 20 лет, — они больше владели мячом на «Камп Ноу», чем «Барселона». Обычно каталонцы доминируют на поле по всем параметрам, однако вчера этого не произошло.

Англичане очень многое делали действительно хорошо, но после счета 2:0 игра распалась. С уверенностью можно сказать, что «Ливерпуль» заслуживал гораздо большего, чем поражение со счетом 0:3, - приводит слова Моуринью «RT на русском».

Добавим, что ответная игра состоится 7 мая в Англии.