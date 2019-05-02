Жозе Моуринью: Трем центральным защитникам «Тоттенхэма» было нечего делать в матче с «Аяксом» Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал об ошибках главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

- После матча Почеттино говорил, что его тактика не совсем сработала. И со стороны это также чувствовалось, хотя он и пытался немного это скрыть. Начало матча было неудачным. Трем центральным защитникам было нечего делать, потому что «Аякс» играл без центрального нападающего. Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Душан Тадич опустился назад, Хаким Зиеш также сместился, и «Тоттенхэму» стало непросто контролировать игру. Почеттино видел это, и травма Яна Вертонгена заставила что-то менять, - приводит слова Моуринью «RT на русском».

Добавим, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» пройдет 8 мая в Голландии.