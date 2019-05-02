«Айнтрахт» - «Челси». Стартовые составы команд

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасебе, Абрахам, Фалетт, Фернандес, Роде, да Коста, Костич, Йович, Гачинович
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луис, А. Кристенсен, Эмерсон Палмери, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро Родригес, Жиру, Виллиан
Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.
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