«Айнтрахт» - «Челси». Стартовые составы команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2019 20:37Футбол

«Айнтрахт» - «Челси». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Челси» и «Айнтрахта» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасебе, Абрахам, Фалетт, Фернандес, Роде, да Коста, Костич, Йович, Гачинович

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луис, А. Кристенсен, Эмерсон Палмери, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро Родригес, Жиру, Виллиан

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.

01/05 16:00Хоккей
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.
02/05 12:01Футбол
В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес ЛеоЛионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
01/05 17:35Хоккей
Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/05 15:10Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
01/05 23:47Хоккей
Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
02/05 14:35Футбол
Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
Новости
21:51 Футбол Будевейн Зенден: У «Ливерпуля» не так много шансов, но матчи на «Энфилде» - всегда нечто особенное
21:48 Футбол Александр Мостовой: Пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного
21:46 Футбол Олег Терехин: Борьба в ответной игре «Ливерпуль» - «Барселона» будет сумасшедшая
21:37 Футбол Бранислав Иванович: Всем доволен в «Зените», хочу здесь остаться
21:32 ММА Бой Махачева на турнире UFC в Абу-Даби не подтвержден
21:25 ММА Тайсумов может выступить на турнире UFC в Абу-Даби
21:16 Фигурное катание Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Осмонд официально завершила карьеру
21:02 Бокс Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона WBA
20:58 Хоккей Сборная Финляндии обыграла Чехию в матче Евротура
20:52 Футбол «Арсенал» - «Валенсия». Стартовые составы команд
20:45 Футбол Филип Костич: Впервые я осознал, насколько Йович хорош, на чемпионате мира-2018 в России
20:41 Футбол Спортивный директор «Айнтрахта»: «Челси» не готов к той атмосфере, которая будет на нашем стадионе
20:37 Футбол «Айнтрахт» - «Челси». Стартовые составы команд
20:32 Футбол Сесар Аспиликуэта: Лига Европы была моим первым титулом, и было бы здорово выиграть ее снова
20:25 Хоккей «Витязь» заключил контракты с защитником Лаюненым и форвардом Няттиненом
20:25 Футбол Полузащитник «Витесса» Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле
20:17 Баскетбол Генеральный менеджер «Бостона» Эйндж перенес инфаркт
20:16 Хоккей «Нефтехимик» заключил однолетние контракты с голкиперами Барулиным и Шарыченковым
20:12 Футбол Жозе Моуринью: Трем центральным защитникам «Тоттенхэма» было нечего делать в матче с «Аяксом»
20:11 Хоккей Макфи покинет пост генерального менеджера «Вегаса»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика