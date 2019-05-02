Спортивный директор «Айнтрахта»: «Челси» не готов к той атмосфере, которая будет на нашем стадионе

- Во всех предыдущих стадиях плей-офф мы тоже не были фаворитами. Сейчас та же ситуация. Но даже «Челси» не готов к той атмосфере, которая сегодня будет на нашем стадионе. От своих друзей знаю, что на матчах премьер-лиги начинают болеть так же яростно, но потом успокаиваются. У нас не так, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.
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