Спортивный директор «Айнтрахта»: «Челси» не готов к той атмосфере, которая будет на нашем стадионе - Советский спорт
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02 мая 2019 20:41Футбол

Спортивный директор «Айнтрахта»: «Челси» не готов к той атмосфере, которая будет на нашем стадионе

Спортивный директор «Айнтрахта» Бруно Хюбнер – о предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Челси».

- Во всех предыдущих стадиях плей-офф мы тоже не были фаворитами. Сейчас та же ситуация. Но даже «Челси» не готов к той атмосфере, которая сегодня будет на нашем стадионе. От своих друзей знаю, что на матчах премьер-лиги начинают болеть так же яростно, но потом успокаиваются. У нас не так, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.

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