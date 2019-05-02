«Арсенал» - «Валенсия». Стартовые составы команд - Советский спорт
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02 мая 2019 20:52Футбол

«Арсенал» - «Валенсия». Стартовые составы команд

«Арсенал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Мустафи, Колащинац, Джака, Гендузи, Обамеянг, Озил, Мэйтлэнд-Найлс, Ляказетт.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Гедеш, Солер, Парехо, Дьяхаби, Гайя, Родриго, Пиччини.

Добавим, что встреча состоится в четверг, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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