Бранислав Иванович: Всем доволен в «Зените», хочу здесь остаться Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И, конечно, я хочу остаться», – сказал Иванович.

Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 26 матчей и забил 1 гол.