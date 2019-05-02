Бранислав Иванович: Всем доволен в «Зените», хочу здесь остаться

«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И, конечно, я хочу остаться», – сказал Иванович.
Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 26 матчей и забил 1 гол.
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