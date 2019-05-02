Олег Терехин: Борьба в ответной игре «Ливерпуль» - «Барселона» будет сумасшедшая Футбольный эксперт Олег Терехин - о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).

- Это была лучшая игра в этом турнире со стороны «Ливерпуля», несмотря на поражение, но если бы у этой команды был бы Месси - выиграл бы «Ливерпуль». Один человек решает все. Жаль англичан.

- Теперь уже у англичан нет шансов после такого поражения?

- На самом деле я ничему не удивлюсь. Борьба в ответной игре будет сумасшедшая. «Ливерпуль» показал, как надо играть против «Барселоны». Англичане чуть больше владели мячом, показали качественную игру. Я после матча читал высказывание Клоппа. Он сказал, что его команда лучше уже играть не может.

Англичане просто не забили свои моменты, которые прилично насоздавали. А по движению они сыграли просто отлично. Молодцы! А стандарт в исполнении Месси просто сумасшедший, конечно. Про Месси уже все сказано. Сколько он в обороне отрабатывал в этом матче. Человек - звезда, с другой планеты, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.