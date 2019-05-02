Олег Терехин: Борьба в ответной игре «Ливерпуль» - «Барселона» будет сумасшедшая

- Это была лучшая игра в этом турнире со стороны «Ливерпуля», несмотря на поражение, но если бы у этой команды был бы Месси - выиграл бы «Ливерпуль». Один человек решает все. Жаль англичан.
- Теперь уже у англичан нет шансов после такого поражения?
- На самом деле я ничему не удивлюсь. Борьба в ответной игре будет сумасшедшая. «Ливерпуль» показал, как надо играть против «Барселоны». Англичане чуть больше владели мячом, показали качественную игру. Я после матча читал высказывание Клоппа. Он сказал, что его команда лучше уже играть не может.
Англичане просто не забили свои моменты, которые прилично насоздавали. А по движению они сыграли просто отлично. Молодцы! А стандарт в исполнении Месси просто сумасшедший, конечно. Про Месси уже все сказано. Сколько он в обороне отрабатывал в этом матче. Человек - звезда, с другой планеты, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».
Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.
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