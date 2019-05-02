Александр Мостовой: Пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного - Советский спорт
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02 мая 2019 21:48Футбол

Александр Мостовой: Пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного

Футбольный эксперт Александр Мостовой - о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).

- 3:0 - это не совсем правильный счет для такого матча. Логичнее было бы 2:0 или 3:1, если вспомнить, какой момент был у Салаха. Но пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного. Вы ведь видели, где был «Ливерпуль» во втором тайме, когда хозяева вели 2:0 и 3:0. Складывалось такое ощущение, что англичан на поле и не было, хотя «Ливерпуль» - это одна из сильнейших команд. Но все это блекнет, когда на поле есть Лео и компания.

- «Барселона» - это будущий победитель Лиги чемпионов?
- Нет. Финал - это одна игра и произойти может все, что угодно. Соперник в финале поборется. Но когда на поле Месси, борьба может потерять смысл, - приводит слова Мостового «Евро-футбол.ру».

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.

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