Сергей Силкин: У «Ливерпуля» нет ни Суареса, ни Месси, поэтому он проиграл Футбольный эксперт Сергей Силкин - о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).

- Я, честно говоря, расстроился. Болел за «Ливерпуль», который играл не хуже, а в итоге уступил. Вот, что значит мастерство двух атакующих футболистов. У «Ливерпуля» было не меньше подходов к воротам, но у них нет ни Суареса, ни Месси, поэтому он проиграл. Он столько сил потратил. «Барселона» не была похожа на себя. И, тем не менее, 0:3 и теперь вряд ли произойдет какое-то чудо. Это лишний раз показывает, что значит классные футболисты.

- «Барселона» победит в Лиге чемпионов?

- Вы знаете, очень хорошее впечатление оставляет «Аякс». Он играл в гостях первый матч и у «Тоттенхэма» особо и моментов-то не было. «Аякс» их исключил, особенно в первом тайме. Если «Тоттенхэм» забьет первым - тогда не знаю, как все сложится. Но фаворит все равно «Аякс», - приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.