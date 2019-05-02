Криштиану Роналду: Карьера тренера? Я не исключаю этого

Первое, что я делаю, попав в новый клуб, стараюсь оставаться самим собой, не пытаясь казаться лучше других. Моя рабочая этика всегда одна и та же.
Нужно оставаться смиренным и понимая, что ты не знаешь всего. Если вы умны, то сможете заметить те мелочи, которые сделают вас лучше как спортсмена.
В «Ювентусе» я отлично адаптировался. Одно дело говорить, а другое — делать, вот почему мне удалось выиграть пять «Золотых мячей» и пять кубков чемпионов.
Что же касается возможной работы тренером, после окончания игровой карьеры, то я не исключаю этого, - приводит слова Роналду AS со ссылкой на El Pais ICON.
Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел 40 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 13 результативных передач.
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