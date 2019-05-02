Жозе Моуринью: В противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» все решено - Советский спорт
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02 мая 2019 23:36Футбол

Жозе Моуринью: В противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» все решено

Португальский специалист Жозе Моуринью оценил шансы «Ливерпуля» пройти в финал Лиги чемпионов после крупного поражения в первом матче с «Барселоной» (0:3).

- С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придется все время защищаться. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счет был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — более серьезное поражение. Футбол есть футбол, но я бы сказал, что здесь все решено, - приводит слова Моуринью «RT на русском».

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Англии.

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