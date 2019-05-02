«Айнтрахт» упустил победу над «Челси» в первом матче ½ финала Лиги Европы - Советский спорт
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02 мая 2019 23:53Футбол

«Айнтрахт» упустил победу над «Челси» в первом матче ½ финала Лиги Европы

Футболисты «Айнтрахта» сыграли вничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Встреча прошла на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и завершилась со счетом 1:1. В составе немецкого клуба голом отметился Лука Йович (23-я минута). У английской команды точным ударом отличился Педро Родригес (45).

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига Европы
1/2 финала
Первый матч

«Айнтрахт» - «Челси» - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Йович (23), 1:1 – Педро (45).

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, да Кошта, Абраам, Фернандес (Гонсалу Пасиенсия, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.

«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.

Предупреждение: Кристенсен (19), Хасебе (58), Фернандес (61).

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