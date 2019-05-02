Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе английской команды дублем отметился Александр Ляказетт (18-я и 25-я минуты) и Пьер-Эмерик Обамеянг (90+1). У испанского клуба отличился Муктар Дьякаби (11).
Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Лига Европы
1/2 финала
Первый матч
«Арсенал» – «Валенсия» - 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Диакаби (11), 1:1 – Ляказетт (18), 2:1 – Ляказетт (25), 3:1 - Обамеянг (90+1).
«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.
«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).
Предупреждение: Диакаби (31), Парехо (70).