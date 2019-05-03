Ляказетт вышел на второе место в Лиге Европы по количеству голов в полуфиналах турнира - Советский спорт
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03 мая 2019 00:28Футбол

Ляказетт вышел на второе место в Лиге Европы по количеству голов в полуфиналах турнира

«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 3:1.

В составе лондонской команды дублем отметился нападающий Александр Ляказетт.

Таким образом, на счету французского нападающего стало 5 мячей, забитых в полуфиналах Лиги Европы (3 в составе «Арсенала» и 2 за «Лион»). По этому показателю Ляказетт вышел на второе место и уступает только форварду «Монако» Радамелю Фалькао на счету которого 7 голов.

Добавим, что ответная встреча ½ финала Лиги Европы состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

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