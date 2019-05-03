Пьер-Эмерик Обамеянг: Плохо вошли в игру, но в итоге провели отличный матч - Советский спорт
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03 мая 2019 00:36Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг: Плохо вошли в игру, но в итоге провели отличный матч

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

- Мы плохо вошли в игру, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. В итоге мы провели отличный матч. Думаю, мы начали нервно, потому что проиграли предыдущие три встречи. Но это нормально - мы всего-навсего люди. Но, повторюсь, мы хорошо отреагировали на ход игры.

Думаю, что у нас игроки очень высокого качества. Мы можем попасть в финал Лиги Европы УЕФА, но знаем, что следующая игра будет сложной. Однако, если мы на поле покажем те же составляющие, что и сегодня вечером, мы пройдем дальше, - приводит слова Обамеянга официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

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